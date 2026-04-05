Украина готовится к тому, что поставки ракет для систем ПВО Patriot сократятся на фоне войны США и Израиля против Ирана, и Киев «боится» этого. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Associated Press.

Зеленский пояснил, что рассчитывал на помощь европейских партнеров в закупке ракет Patriot, несмотря на дефицит предложения и ограниченные производственные мощности США, однако война с Ираном истощила и без того ограниченные запасы американских ракет.

По словам украинского президента, системы Patriot никогда не поставлялись в достаточном количестве, и если конфликт на Ближнем Востоке не закончится в ближайшее время, то помощь для Украины снизится еще сильнее.

«Пакет — который для нас не очень велик — я думаю, будет с каждым днем становиться все меньше и меньше. Поэтому мы, конечно, и боимся. <…> Мы должны признать, что сегодня мы не являемся приоритетом. Поэтому я опасаюсь, что затяжная [иранская] война принесет нам меньше поддержки», — сказал Зеленский.

Украинский лидер также добавил, что у Украины нет полноценной альтернативы системам Patriot.

До этого начальник службы связи с общественностью командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат рассказал The Times, что у Украины постепенно заканчиваются ракеты для комплексов противовоздушной обороны Patriot, чему поспособствовала и новая тактика России.

30 марта Зеленский сообщил, что Украина будет искать альтернативу ракетам Patriot из-за глобального дефицита. А 3 апреля он сказал, что пока сигналов о прекращении поставок американского оружия на Украину не было, однако Киев должен быть к этому готов.

В марте эксперт по вооружениям Defense Express Иван Киричевский заявил, что дефицит ракет для систем Patriot может стать для ВСУ «большой проблемой».

Ранее Трамп пригрозил прекратить поставки оружия Украине.