В Германии резко отреагировали на слова Медведева о расширении ЕС

Слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о смене политики Москвы по отношению к Евросоюзу дали четкий сигнал Киеву и Брюсселю, пишет в статье для Junge Welt обозреватель Райнхард Лаутербах.

В пятницу, 3 апреля, политик заявил, что Россия следит за перевооружением ЕС, воспринимает действия европейцев как трансформацию организации в «радикальный антироссийский военный альянс», напомнил автор статьи.

«Ранее Россия рассматривала ЕС прежде всего как экономический союз и, например, не возражала против вступления Украины. Теперь, по словам Медведева, Россия больше не согласится на такой шаг», — уточнил Лаутербах.

По его мнению, ключевой вопрос заключается в том, какими путями Москва намерена предотвратить это вступление с учетом того, что Брюссель не планирует считаться с мнением России по вопросу расширения.

Слова зампреда Совбеза означают, что Россия считает Украину важным военным фактором даже после окончания войны, фактором, который укрепит военный потенциал ЕС, констатировал обозреватель.