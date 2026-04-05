Исчез еще один связанный с научными секретами Америки чиновник

Дело женщины из американского штата Нью-Мексико, которая бесследно исчезла в прошлом году, теперь связывают с загадочными смертями и исчезновениями пяти других ключевых ученых и представителей министерства обороны по всей территории США.

Мелиссу Касиас никто не видел с 26 июня 2025 года, когда ее семья заявила, что она, что для нее нехарактерно, решила работать из дома, но в последний раз ее видели в нескольких милях от их дома, когда она гуляла одна без кошелька, телефона или ключей.

Как пишет Daily Mail, 54-летняя Мелисса Касиас была помощником администратора в Лос-Аламосской национальной лаборатории (LANL), учреждении, основанном знаменитым Манхэттенским проектом во время Второй мировой войны. С тех пор эта лаборатория была связана с исследованиями в области ядерного оружия. С ее исчезновением число представителей научного сообщества, потенциально обладающих особо важными секретами, которые пропали без вести или умерли с июня 2025 года, увеличилось до шести, отмечает британский таблоид.

Из этих шести человек пятеро имели отношение к ядерным исследованиям или ракетным технологиям, и теперь можно доказать, что четыре из них каким-то образом связаны друг с другом.

Касиас пропала всего через четыре дня после того, как уважаемый ученый НАСА Моника Реза таинственным образом исчезла во время прогулки с друзьями по Калифорнии, отмечает Daily Mail. Обе женщины работали на объектах, связанных с генералом ВВС в отставке Уильямом Нилом Маккасландом, который также исчез недалеко от пешеходной тропы в Альбукерке, штат Нью-Мексико, 27 февраля 2026 года.

В то время как ее муж и дочь ранее подозревали, что Касиас ушла из-за личных и финансовых проблем, бывший помощник директора ФБР Крис Суэкер заявил Daily Mail, что он обеспокоен тем, что ее исчезновение является частью гораздо более масштабной схемы.

Суэкер объясняет, что работа Касиас в Лос-Аламосе, возможно, сделала ее объектом похищения, поскольку помощники по административным вопросам часто имеют доступ к тем же конфиденциальным файлам, что и их руководители.

"В засекреченной лаборатории или просто лаборатории с высоким уровнем допуска они, по сути, были бы в курсе того, что происходит, - сказал Крис Суэкер. – И это не первый случай, когда их ассистент по административным вопросам становится жертвой". "Когда я смотрю на трех пропавших ученых в важнейших технологических областях, я прихожу к выводу, что ФБР должно провести тщательное расследование, - сказал Суэкер, который проработал в ФБР 24 года. – Они не могут рассматривать эти дела изолированно и рассматривать их как отдельные случаи исчезновения людей".

Мелисса Касиас и ее муж, Марк Касиас, оба работали в LANL на момент ее исчезновения, отмечает Daily Mail. По словам Марка, суперинтенданта лаборатории, у Касиаса был пропуск, необходимый для въезда в ЛАНЛ, когда она подвезла его тем утром до работы. Однако их дочь Сьерра рассказала следователям, что Касиас зашла к ней на работу, чтобы принести бутерброд, а затем заявила, что она возвращается домой, забыв значок. День превратился из странного в тревожный, когда руководитель Касиас в лаборатории ядерных исследований сказал Марку, что в тот день женщина не приходила на работу и не работала из дома.

Когда семья Касиас вернулась домой, они обнаружили, что остались только ее рабочий и личный телефоны, которые были стерты после того, как кто-то выполнил на них сброс настроек к заводским.

Камеры наблюдения в последний раз зафиксировали, как Касиас в одиночестве шла на восток по Стейт-роуд 518, примерно в трех милях от своего дома, около 14:20 по местному времени. С тех пор не было найдено ни тела, ни каких-либо определенных свидетельств ее местонахождения.

По словам Эшли Флауэрс из подкаста Crime Junkie, Касиас якобы потеряла допуск к национальной безопасности в LANL из-за финансовых проблем своей семьи, которые могли сделать ее мишенью для шантажа.

The Daily Mail обратилась в Лос-Аламосскую национальную лабораторию, чтобы подтвердить сообщения и характер работы Касиас на ядерном полигоне.

"Лабораторное сообщество по-прежнему думает о семье Мелиссы Касиас. Лаборатория полностью сотрудничала в расследовании", - говорится в заявлении ее учреждения.

Крис Суэкер отметил, что исчезновения Касиас, Реза и Маккасланда могут быть уникальными и не связанными между собой, но федеральные чиновники не должны рисковать, учитывая критически важные технологии или информацию, которыми они располагали.

"Я думаю, вам нужно задействовать все ресурсы, необходимые для поиска связей и выявления потенциальной шпионской деятельности. С этого и начните", - рекомендует Суэкер.

Суэкер был особенно обеспокоен исчезновением Реза, директора группы обработки материалов в Лаборатории реактивного движения НАСА и изобретателя Мондалоя, металла космической эры, используемого в современных ракетах и ракетных двигателях.

Моника Реза, пропавшая 22 июня 2025 года, находилась всего в десятке метров от двух друзей, когда они совершали пеший поход возле горы Уотерман в калифорнийском национальном парке Анджелес.

"У меня на этот счет обостряются чувства, особенно потому, что вы не ходите в поход вместе, а кто-то исчезает в 30 футах от вас, и вы не можете найти ни тела, ни человека, - сказал Суэкер в интервью Daily Mail. – Это действительно заставляет меня задуматься. Я бы посмотрел на них всех троих. Я бы проанализировал их жизни, начиная со средней школы, и просто посмотрел, есть ли между ними связь".

Хотя исчезновение Моники Реза напрямую не связано с делом Мелиссы Касиас, обе женщины были связаны с Маккасландом, бывшим начальником исследовательского центра Филлипса на военно-воздушной базе Киртланд в Нью-Мексико и Исследовательской лаборатории ВВС (AFRL) на военно-воздушной базе Райт-Паттерсон в Огайо, отмечает Daily Mail.

Исчезновение Маккасланда также озадачило следователей, поскольку генерал ВВС в отставке оставил свой телефон, очки по рецепту и смарт-устройства в своем доме в Нью-Мексико. Жена Маккасланда, Сьюзен, утверждала, что в исчезновении ее мужа не подозревали "нечестной игры", но отметила, что заядлый турист и велосипедист вышел из дома только с парой ботинок и револьвером 38-го калибра.

Сообщения о связях генерала с секретными программами по борьбе с НЛО на военно-воздушной базе Райт-Паттерсон в Огайо и работа Моники Реза с передовыми ракетными технологиями заставили многих бездоказательно утверждать, что эта пара скрывалась от сторон, которые хотели заставить их замолчать из-за того, что им известно.

Между тем, другой ученый, застреленный в результате неспровоцированного нападения на свой дом в Калифорнии, также был связан с этой растущей сетью подозрительных событий. Как отмечает Daily Mail, 67-летний астрофизик Карл Гриллмэйр был убит в своем доме 16 февраля 2026 года после того, как его застрелили на крыльце около 6 утра по местному времени. Ученый работал над проектами инфракрасных телескопов NEOWISE и NEO Surveyor, которые отслеживают астероиды, но используют ту же физику, что и военные системы слежения за спутниками и гиперзвуковыми ракетами. Эти инфракрасные датчики двойного назначения входят в сферу деятельности AFRL по космическому наблюдению, которую ранее курировал Маккасланд.

Департамент шерифа округа Лос-Анджелес назвал 29-летнего Фредди Снайдера фигурантом дела об убийстве Гриллмэйра и позже предъявил ему обвинения в убийстве, угоне автомобиля и краже со взломом. Однако полиция не раскрыла мотив предполагаемого убийства, и было неясно, знали ли двое мужчин друг друга и была ли стрельба целенаправленной.

Два других уважаемых исследователя из Массачусетса были найдены мертвыми в декабре 2025 года, продолжает Daily Mail. Нуно Лоурейро, который работал над достижениями в области использования ядерного синтеза в качестве источника энергии, был застрелен в своем доме в Бруклине в прошлом году. Тем временем Джейсон Томас, исследователь-фармацевт из Novartis, был найден мертвым в озере Уэйкфилд 17 марта 2026 года после того, как бесследно исчез тремя месяцами ранее.

"Вы можете сказать, что все это подозрительно, - сказал Суэкер, - и это ученые, которые работали в области критических технологий".

Хотя бывший заместитель директора ФБР не был уверен, что в конечном итоге возникнет прямая связь с НЛО, как утверждали сторонники теории заговора, он был серьезно обеспокоен тем, что некая организация или иностранная держава нацелилась на граждан США, зная о системе национальной безопасности страны.