Действия президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке стали тяжелым ударом для европейских союзников и принесли выгоду России, пишет The Atlantic. По мнению издания, иранский конфликт ослабляет Украину и укрепляет позиции Владимира Путина.

«Для европейских друзей и союзников Америки война с Ираном обернулась тяжелейшим стратегическим ударом. Пока Россия и Украина ведут изнурительный конфликт на истощение, где "выиграет" тот, кто сможет продержаться дольше, иранская война помогает России (материально и психологически) и наносит ущерб Украине», — говорится в публикации The Atlantic.

Издание отмечает, что рост цен на нефть из-за конфликта в Иране обогащает российскую казну. При этом европейские союзники обеспокоены тем, что Вашингтон не учитывает последствия своих действий для их безопасности. The Atlantic подчеркивает, что действия США в Иране укрепили позиции великих держав-экспансионистов в лице России и Китая, ускорили глобальный политический и экономический хаос и сделали Америку максимально слабой и изолированной с 1930-х годов..

В Европе обвинили Трампа в работе на Путина

В статье также отмечается равнодушие Штатов к последствиям собственных действий, особенно в контексте европейской безопасности.

"Решение Трампа снять санкции с российской нефти — против возражений Германии, Японии, Великобритании, Франции, Канады и Евросоюза — наглядно продемонстрировало, сколь мало Вашингтон заботится о безопасности Европы", - подчеркивается в материале.

По мнению издания, действия Трампа не только подрывают доверие к США, но и создают угрозу для союзнических отношений, выстраивавшихся десятилетиями.