Бывший директор Национального центра по борьбе с терроризмом США Джо Кент заявил, что американское руководство продолжает курс на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Пока еще у президента Дональда Трампа есть шанс остановить противостояние. Но ситуация требует от негот отстранения лиц, настаивающих кровавом и опасном для всего мира расширении войны.

Как отметил Джо Кент в эфире YouTube-канала, большинство высокопоставленных лиц, принимающих решения, занимаются широким кругом вопросом и у них нет "просто нет времени глубоко изучать эти темы".

Эксперт подчеркнул, что в Вашингтоне существует сильное лобби, заинтересованное в расширении военного присутствия и спонсировании прокси-групп. По его словам, инерция военно-промышленного комплекса создает среду, в которой подготовка к новым столкновениям происходит практически беспрепятственно.

Озвучен способ для США сменить власть в Иране

«Вашингтон в целом настроен на ведение войн. Очевидно, здесь есть аспект военно-промышленного комплекса. Поэтому, если вы захотите начать новую войну, вооружить новую прокси-группу или вовлечься в новую прокси-операцию, вы не встретите особого сопротивления», — отметил Кент.

Тем не менее бывший чиновник связывает надежды на деэскалацию с личными качествами главы государства.

«Трамп умеет видеть общую картину, поэтому я искренне надеюсь и молюсь, чтобы он смог избавиться от всех, кто завел его на этот путь, и быстро заключил мир, если это вообще возможно на данном этапе», — заключил Джо Кент.

Ситуация вокруг Ормузского пролива остается напряженной: президент США Дональд Трамп выдвинул Ирану ультиматум, потребовав открытия пролива или заключения соглашения в течение 48 часов, пригрозив в противном случае масштабным ударом. В ответ командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи предупредил, что любые атаки США или Израиля на иранскую инфраструктуру приведут к жесткому военному ответу. Как сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB, Абдоллахи пообещал, что перед агрессорами «откроются врата ада», подчеркнув готовность Тегерана защищать свои интересы всеми доступными средствами.