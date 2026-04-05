Европейскую страну уличили в прямом участии в иранском конфликте

Разрешив американским самолетам использовать британские базы для ударов по Ирану, Лондон стал прямым участником конфликта. К такому выводу пришел посол России в Великобритании Андрей Келин, пишет РИА Новости.

В начале марта британский премьер-министр Кир Стармер проинформировал, что Великобритания приняла просьбу Штатов использовать ее военные базы для нанесения ударов по складам ракет в Иране.

«Здесь любят заявлять, что Британия как бы в стороне от конфликта, оказывает минимальную, "оборонительную" поддержку союзникам и вообще выступает за дипломатическое урегулирование. Кого они хотят обмануть?» — отметил Келин.

Посол добавил, что разрешение американцам использовать свои базы для бомбардировок Ирана, направление в регион военной авиации — прямое участие, «как бы Кир Стармер ни пытался представить дело иначе».

Ранее в Британии заявили о поражении США в войне с Ираном, отметив, что угроза американского президента Дональда Трампа разбомбить иранцев «до каменного века» подчеркнула его шаткое понимание истории и иронию.

До этого Стармер при этом заверил, что Лондон продолжит защищать британцев, находящихся на Ближнем Востоке, и будет и далее занимать сторону своих союзников в регионе.