Во Франции заявили о «тревожной одиссее» атакованного ВСУ российского газовоза

Российский газовоз Arctic Metagaz «тревожно» дрейфует в Средиземном море после неудачной попытки взять его на буксир у берегов Ливии. Об этом сообщает французское издание Le Monde.

Ливийские морские власти охарактеризовали состояние судна как «вне контроля». Оно имеет «огромную пробоину на уровне ватерлинии» и представляет угрозу для судоходства, пишет автор.

Национальная нефтяная корпорация Ливии направила буксир для перехвата газовоза, однако трос оборвался из-за плохих погодных условий. Танкер продолжил свою «тревожную одиссею», дрейфуя в море, говорится в статье.

Судно было атаковано украинскими безэкипажными катерами вблизи территориальных вод Мальты 3 марта. Минтранс РФ расценил атаку на гражданское судно как акт международного терроризма и морского пиратства.