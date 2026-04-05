Попытки возобновить переговоры Ирана и США не привели к конкретике

Инициативы Анкары по возобновлению переговорного процесса между Ираном и США пока не приносят конкретных результатов, сообщил источник в турецком правительстве.

Об этом представитель ведомства рассказал РИА Новости.

Согласно данным журналистов, турецкая сторона продолжает координировать миротворческие усилия с рядом государств Ближнего Востока.

Собеседник агентства пояснил, что сейчас контакты ведутся на различных уровнях, а стороны обсуждают возможные форматы и площадки.

Однако говорить о каких-либо практических достижениях и конкретных договорённостях в этом направлении пока преждевременно.

«Работа в этом направлении будет продолжена, поскольку сохраняется заинтересованность в снижении напряжённости и запуске переговорного процесса», — подчеркнул источник.Ранее иранский дипломатический источник ранее уточнил, что Тегеран обязательно уведомит дружественные страны, включая Россию, в случае готовности к прямому диалогу с США.