Индонезия потребовала гарантий безопасности для миротворцев ООН в Ливане

Индонезия потребовала гарантий безопасности для миротворческого персонала после нападения в Ливане, в результате которого погибли трое индонезийских солдат.

Об этом заявил глава МИД республики Сугионо.

«Для миротворцев должны быть предусмотрены гарантии безопасности, потому что они поддерживают мир», — приводит его слова Antara.

Министр отметил, что ситуация в Ливане не должна подвергать опасности персонал ООН.

«Мы просим ООН пересмотреть подход к обеспечению безопасности миротворцев, где бы они ни находились, особенно в составе UNIFIL (Временные силы ООН в Ливане. — RT)», — сказал он.

3 апреля трое миротворцев ООН пострадали при взрыве на юге Ливана.

30 марта один миротворец Временных сил ООН на юге Ливана Unifil погиб в результате взрыва снаряда, ещё один получил ранения.