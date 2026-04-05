Индонезия потребовала гарантий безопасности для миротворцев ООН в Ливане
Индонезия потребовала гарантий безопасности для миротворческого персонала после нападения в Ливане, в результате которого погибли трое индонезийских солдат.
Об этом заявил глава МИД республики Сугионо.
«Для миротворцев должны быть предусмотрены гарантии безопасности, потому что они поддерживают мир», — приводит его слова Antara.
Министр отметил, что ситуация в Ливане не должна подвергать опасности персонал ООН.
3 апреля трое миротворцев ООН пострадали при взрыве на юге Ливана.
30 марта один миротворец Временных сил ООН на юге Ливана Unifil погиб в результате взрыва снаряда, ещё один получил ранения.