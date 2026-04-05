В Белом доме ответили на сообщения о госпитализации Трампа

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг ответил на сообщения о госпитализации президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа, которые разошлись по средствам массовой информации в субботу, 4 апреля. Прессекретарь американского лидера публиковал пост на своей странице в соцсети Х.

«Ни один президент не трудился на благо американского народа усерднее, чем президент Трамп. В эти пасхальные выходные он без устали работал в Белом доме и Овальном кабинете. Да благословит его Господь», — написал Чунг.

Отставной дипломат США Джатрас: Трамп загнан в угол из-за операции в Иране

Слухи о том, что Трамп проходит лечение в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида появились после того, как Белый дом объявил, что в субботу президент не будет появляться на публике до конца дня.

Это удивило многих и по причине того, что Трамп по выходным обычно отправляется в Мар-а-Лаго на гольф, пишет издание Mirror.

Ранее Трамп опубликовал видео ударов по Тегерану и заявил об убийстве руководителей Ирана.