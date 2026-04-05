В США обратились к Трампу с важной просьбой из-за Ирана

Вашингтон настроен на войну, однако у него еще сохраняется возможность завершить конфликт в Иране в короткие сроки. К такому выводу пришел бывший директор Национального центра по борьбе с терроризмом США, подавший в отставку из-за операции на Ближнем Востоке, Джо Кент в эфире YouTube-канала.

«Большинство высокопоставленных лиц, принимающих решения, если только у них нет опыта работы на Ближнем Востоке, вынуждены заниматься настолько широким кругом вопросов, что у них просто нет времени глубоко изучать эти темы», — отметил он.

В то же время эксмперт выразил надежду на проницательность и благоразумие главы Штатов Дональда Трампа. Он, на его взгляд, еще имеет возможность оперативно заключить мир с Ираном.

По словам Кента, «Трамп умеет видеть общую картину, поэтому есть надежда, чтобы он смог избавиться от всех, кто завел его на этот путь, и быстро заключил мир».

Ранее сообщалось, что если Дональд Трамп правдиво расскажет о ситуации в Иране, то он подвергнется публичному унижению. К такому выводу пришел экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. Также отмечалось, что сбитый 3 апреля американский истребитель F-15 Eagle стал серьезным ударом по имиджу Вашингтона, несмотря на недавние заявления Дональда Трампа и главы Пентагона Пита Хегсета о слабости противовоздушной обороны Ирана.