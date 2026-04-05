Трамп готовит новую чистку в Белом доме: названы следующие жертвы

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность более широкой ротации в кабинете министров. Об этом со ссылкой на информированные источники пишет агентство Reuters.

Напомним, что за последние четыре недели глава Белого дома отправил в отставку руководителя министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм, а также главу минюста и генпрокурора Пэм Бонди.

О вероятных кадровых решениях американского лидера сообщает и издание The Washington Post. Собеседники Reuters уточнили, что в зоне «определённого риска» оказались сразу несколько членов правительства. Речь идёт, в частности, о министре торговли Говарде Латнике и директоре национальной разведки Тулси Габбард.

Как отмечает информагентство, пристальное внимание к Латнику в последние месяцы связано с публикацией документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Из этих материалов стало известно, что Латник в 2012 году разделил трапезу с Эпштейном на его частном острове.

Другие источники добавили, что в конечном счёте Трамп может принять решение не менять сотрудников своей администрации. По их словам, хозяин Белого дома не хочет проводить перестановки слишком часто, чтобы не создавать ощущения хаоса в Вашингтоне.