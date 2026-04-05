Раскрыта важная деталь в переговорах США с Ираном

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов Америки (США) Ларри Джонсон раскрыл важную деталь в переговорах американского президента Дональда Трампа с Ираном. В эфире своего YouTube-канала он также отметил, что Трамп вводит людей в заблуждение.

© Лента.ру

«Он (Дональд Трамп — прим. «Ленты.ру») бредит. Он не разговаривает с Ираном. Никто из его команды не разговаривает ни с какими иранцами. Если они посылают сообщения в Пакистан, а Пакистан передает их Ирану, то иногда Иран принимает сообщение. Они говорят: "О, это хорошо". А в другие разы говорят: "Нам вообще не интересно то, что они там хотят сказать". Вот так обстоят дела с переговорами», — заявил Джонсон.

Кроме того, по словам аналитика, Иран не собирается идти на какие-либо уступки США. Иранская сторона ясно и четко изложила свою позицию и будет ее придерживаться.

«Нужно вывести все американские базы и все военное присутствие США из Персидского залива, снять все санкции и выплатить репарации. Я бы сказал, это три основных пункта», — пояснил Джонсон.

Однако Иран не стремиться к сделке, а желает сделать все эти условия постоянными.

