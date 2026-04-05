На Кубе завершили разгрузку российского танкера с нефтью

На Кубе закончили разгружать российский танкер со 100 тыс. т нефти, сообщила крупнейшая государственная нефтяная компания CUPET. Там отметили, что разгрузка судна "Анатолий Колодкин" завершилась в запланированные сроки.

"В ближайшие дни начнется процесс переработки 100 тысяч тонн полученной нефти, как части солидарной помощи из России", - отметили в компании.

Куба испытывает острую нехватку топлива. С 9 января страна не получала поставок нефти. Последнюю отгрузку осуществила Мексика, однако впоследствии поставки были прекращены на фоне давления со стороны Вашингтона. А 20 марта американский минфин включил Кубу в перечень стран, которым запрещены сделки по продаже, транспортировке и выгрузке российской нефти и нефтепродуктов.

Несмотря на это, в конце марта в страну прибыл "Анатолий Колодкин" с 100 тыс. т нефти в качестве гуманитарной помощи. В Белом доме заявили, что США будут рассматривать допуск танкеров на остров в каждом отдельном случае. А в Кремле отметили, что считают своим долгом "оказать помощь кубинским друзьям".