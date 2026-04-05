Иран пригрозил США и Израилю «вратами ада»

Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи, комментируя ультиматум президента США Дональда Трампа, пообещал, что в случае новых ударов по иранской инфраструктуре со стороны США и Израиля перед ними «откроются врата ада».

Ранее Трамп заявил, что у Тегерана есть двое суток на открытие Ормузского пролива или заключение сделки, в противном случае на Иран «обрушится весь ад».

В ответ на это Абдоллахи подчеркнул, что Иран не будет колебаться ни секунды и задействует все вооруженные силы для защиты своих граждан и национальных активов. Он также предупредил, что в случае новых атак Тегеран нанесет удары по любой инфраструктуре, которую используют США и Израиль.

«С первых дней войны мы сделали все, о чем обещали. Посыл этого сообщения в том, что перед вами откроются врата ада», - заключил командующий.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

