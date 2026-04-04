МИД Польши негативно оценил идею создания европейского ядерного зонтика
Инициатива создания европейского ядерного зонтика неэффективна, поскольку функции ядерного сдерживания уже обеспечивает НАТО. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук.
«Я скептично отношусь к разговорам об этом. Это не так работает, что чем больше об этом говоришь, тем ты приближаешься к этому», — подчеркнул министр, отметив, что получение ядерного оружия сопряжено с высокими рисками, так как другие страны также могут быть заинтересованы в обладании им.
Сикорский напомнил, что в рамках НАТО действует система общего использования ядерного оружия. При этом он признал, что средства сдерживания есть и у Великобритании с Францией, однако их арсеналы, по его словам, невелики.
«Поэтому перед ними не стоит тех задач, что стоят перед американским арсеналом сдерживания», — отметил глава польской дипломатии.