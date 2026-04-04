Евросоюз откажется от кредита Киеву на 90 миллиардов евро после предупреждения российской стороны о пересмотре позиции по членству Украины в союзе. К такому выводу пришел основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, в соцсети X.

Так он оценил заявления заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева о том, что Россия может пересмотреть позицию по вступлению соседних стран в Евросоюз из-за враждебных действий блока.

«Удачи в получении этих 90 миллиардов евро. Россия одержит победу в этом конфликте. По моему скромному мнению, она уже победила. ЕС ни за что не предоставит Украине эти 90 миллиардов евро сейчас», — отметил эксперт.

По мнению Доткома, такое решение отразится на состоянии Зеленского. По мнению эксперта, украинскому лидеру «уже досталось от тех, кто долго планировал, как потратить эти деньги».