Нетаньяху заявил об ударах по сталелитейным и нефтехимическим заводам Ирана

Израильские военные атаковали ряд сталелитейных и нефтехимических заводов в Иране и планируют продолжать наносить удары по этим объектам. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в социальной сети X.

"Сегодня, после того, как мы уничтожили 70% их возможностей по производству стали, которая используется для производства применяемого против нас оружия, мы нанесли удары по их нефтехимическим заводам", - сказал он.

По словам Нетаньяху, такие предприятия являются "денежным станком", приносящим Ирану прибыль, поэтому они будут приоритетными целями для последующих ударов Израиля.

4 апреля агентство Fars сообщило, что США и Израиль нанесли по меньшей мере три удара по нефтехимическим компаниям в особой экономической зоне (ОЭЗ) Махшахр на юго-западе Ирана. Отмечается, что атака была совершена в 10:47 по местному времени (10:17 мск). По данным журналистов, под удар попали нефтехимические компании Fajr-1 и Fajr-2, Redzhal и Amir Kabir.

Позже агентство раскрыло последствия утренней атаки. В результате ударов по нескольким предприятиям пострадали 170 человек, пятерых не удалось спасти.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.