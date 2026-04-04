На Западе заявили о поражении США в войне с Ираном

Угрозы Соединенных Штатов скрывают явное поражение США в войне с Ираном. Об этом заявило британское издание i Paper.

«Угроза Дональда Трампа разбомбить иранцев "до каменного века, где им и место", подчеркнула его шаткое понимание истории и иронию. Это был отголосок знаменитой колкости генерала Кертиса Лемея, архитектора разрушительной бомбардировочной операции "Лайнбекер" во время войны во Вьетнаме», — говорится в материале.

Автор статьи подчеркнул, что тактика генерала Лемея принесла разрушения противнику, однако не смогла предотвратить крупнейшее стратегическое поражение США за весь период холодной войны. По его мнению, операция «Эпическая ярость» в нынешней стадии напоминает боевые действия во Вьетнаме, Ираке и Афганистане.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что у Ирана есть 48 часов на принятие условий США по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, после чего Вашингтон «устроит ад» Тегерану.