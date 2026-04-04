Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным

Владимир Зеленский, выступая после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сделал заявление, которое может стать поворотным моментом в урегулировании украинского конфликта.

Политик сообщил, что его страна готова к мирным переговорам с Россией, причем он лично согласен на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным «в любом формате». Об этом, как передает украинское издание «Страна.ua», Зеленский заявил во время общения с прессой в Турции, подчеркнув, что Киев сделает все возможное ради достижения мира.

По словам Зеленского, инициатива о проведении нового раунда мирных переговоров исходила от турецкого лидера. Эрдоган предложил организовать встречу в Стамбуле для урегулирования конфликта между Украиной и Россией. Зеленский, как он сам утверждает, незамедлительно принял это предложение.

«Нам нужен мир. Мы сделаем все ради мира», — цитируют СМИ слова украинского президента, который в последнее время все чаще говорит о необходимости дипломатического выхода из кризиса.

При этом он особо подчеркнул, что Киев готов к встрече лидеров «в любом формате», что автоматически подразумевает и возможность личной встречи с Владимиром Путиным.

Смена риторики Зеленского может быть вызвана несколькими факторами. Во-первых, это продолжающееся контрнаступление российских войск и тяжелое положение ВСУ на фронте. Во-вторых, усталость западных союзников от затяжного конфликта и задержки с поставками новой военной помощи. В-третьих, растущее внутриполитическое давление в самой Украине, где все громче звучат голоса оппозиции, требующей объяснений по поводу коррупции и отсутствия стратегии победы. Наконец, недавний ультиматум президента США Дональда Трампа, который дал Зеленскому два месяца на вывод войск из Донбасса, также мог подтолкнуть украинского лидера к поиску путей отступления.

Названа роковая ошибка Зеленского

Турция, которая на протяжении всего конфликта выступала в роли посредника (напомним, именно в Стамбуле весной 2022 года проходили раунды переговоров, которые были сорваны по настоянию Запада), вновь предлагает свою площадку. Эрдоган,готов организовать саммит.

Однако пока неясно, на каких условиях Зеленский готов вести диалог и не являются ли его слова о «любом формате» очередным пропагандистским трюком, рассчитанным на западную аудиторию. В Москве к таким заявлениям традиционно относятся с осторожностью, напоминая, что предыдущие обещания Киева часто оказывались пустыми.