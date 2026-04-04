На антивоенный митинг в Тель-Авиве собрались  сотни горожан

В Тель-Авиве сотни горожан собрались на антивоенный митинг, сообщает РИА Новости. В сердце города раздаются призывы к руководству страны немедленно прекратить боевые действия. Хотя мероприятие было согласовано заранее, в данный момент оно проходит с явными нарушениями норм гражданской обороны, запрещающих открытые собрания численностью свыше 50 человек из-за угрозы воздушных атак.

По данным агентства, участники протеста скандируют антиправительственные лозунги и держат плакаты с требованиями свернуть военные операции в Иране, Ливане и Газе, а также ввести оружейное эмбарго против Израиля.

Впоследствии стало известно, что израильская полиция начала силовой разгон массового антивоенного мероприятия в Тель-Авиве; завязались стычки между правоохранителями и демонстрантами. Для ликвидации беспорядков на место была направлена конная полиция.

Ранее в Вашингтоне сторонники антиамериканских настроений провели марш в рамках кампании «Нет королям» (No Kings). Участники акции требовали отставки президента США Дональда Трампа и вывода сотрудников иммиграционной полиции из американских городов.