В Германии разъяснили новые правила выезда мужчин призывного возраста

Как заявили в Минобороны, в стране действует добровольная служба, поэтому у призывников не должно возникнуть новых проблем.

В министерстве уточнили, что речь идёт о выездах мужчин за границу сроком более трёх месяцев. Ранее граждане призывного возраста должны были уведомлять о своём длительном пребывании за рубежом только при усилении внешней угрозы и при фактической атаке на страну.

В Минобороны ФРГ напомнили, что прежняя норма действовала в годы Холодной войны и уже тогда «не применялась на практике».

С 1 января в Германии начал действовать новый закон о добровольной военной службе. По нему все мужчины в возрасте от 18 до 25 лет должны будут заполнить анкету для оценки мотивации и пригодности к службе в вооружённых силах. На основании этих анкет бундесвер будет проводить отбор среди желающих. Власти ФРГ рассчитывают увеличить численность немецких войск с 180 тыс. до 260 тыс. человек.