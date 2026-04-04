Эрдоган принял делегацию ХАМАС в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял делегацию палестинского движения ХАМАС в Стамбуле. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.

«Наш президент Реджеп Тайип Эрдоган принял делегацию ХАМАС в рабочем офисе "Долмабахче" в Стамбуле», - сказано в материале.

В ходе встречи обсуждалась ситуация в секторе Газа. Другие подробности не приводятся.

Днем ранее, третьего апреля, состоялся телефонный разговор Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным. Беседа состоялась по инициативе турецкой стороны.

Лидеры обменялись мнениями в связи с продолжающейся эскалацией военно-политической конфронтации в зоне Персидского залива. Уточняется, что интенсивные боевые действия ведут к серьезным негативным последствиям не только регионального, но и глобального масштаба.