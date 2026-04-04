В США заявили о провале стратегии по Ирану

Стратегия быстрой победы США в Иране провалилась. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью, размещенном в соцсети Х.

«[Президент США Дональд] Трамп и [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху верили, что смогут одержать быструю и решительную победу», — отметил Миршаймер.

По словам профессора, США и Израиль рассчитывали поставить Иран «на колени» и надеялись, что операция спровоцирует протесты и смену власти в стране. Миршаймер подчеркнул, что эта стратегия не оправдала себя и теперь США платят за это высокую цену.

Ранее Трамп заявил, что у Ирана есть 48 часов на принятие условий США по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, после чего Вашингтон «устроит ад» Тегерану.