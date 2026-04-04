В МИД Ирана предупредили о последствиях «радиоактивных осадков» после ударов США и Израиля

Бомбардировки США и Израилем АЭС на юго-западе Ирана угрожают странам Персидского залива, написал в соцсети X глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи.

Дипломат отметил, что силы противников уже четыре раза атаковали территорию АЭС.

"Радиоактивные осадки приведут к прекращению жизни в столицах стран Персидского залива, а не в Тегеране", - заявил министр.

Он отметил, что удары по нефтехимическим предприятиям Исламской Республики тоже имеют "реальные цели".

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке. Впервые в ходе боевых действий удар вблизи энергетического блока АЭС "Бушер" в Иране был зафиксирован вечером 17 марта, во второй раз станцию атаковали 24 марта. Последующие удары произошли 28 марта и 4 апреля. Российских специалистов эвакуировали с АЭС "Бушер" в Ереван.