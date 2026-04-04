Влиятельный мафиози Роберто Маццарелла арестован в Италии

Арестован Роберто Маццарелла, входящий в список самых опасных мафиози, составленный МВД Италии. 48-летнего мафиози задержали на престижной вилле на побережье Амальфи, сообщает RAI.

Мафиози зарегистрировался под фальшивым документом, чтобы провести Пасху со своей женой и двумя детьми. В момент ареста он был дома.

При обыске полиция обнаружила люксовые часы, около 20 тысяч евро наличными, фальшивые документы, смартфоны и некие бумаги с финансовой отчетностью.

Маццарелла обвиняется в том, что он был заказчиком и подстрекателем убийства Антонио Майоне, убитого в 2000 году в Неаполе.

Майоне ликвидировали из мести – он был братом киллера, убившего Сальваторе Маццареллу — отца Роберто.

Исполнители и заказчик этого убийства были вычислены двадцать четыре года спустя, когда 28 января 2025 года был выдан ордер на арест Роберто Маццареллы. Тогда ему удалось избежать ареста и скрыться.

Клан Роберто Маццареллы известен отмыванием денег в Неаполе, он входит в структуру Каморры.