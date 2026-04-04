Киев ожидает визита высокопоставленных американских чиновников

Украина, как пишет агентство Bloomberg, ожидает визита высокопоставленных американских чиновников. В их числе, по данным агентства, могут быть спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Визит, как ожидается, может состояться после 12 апреля. В ходе возможных переговоров представители принимающей стороны вместе с визитерами обсудят гарантии безопасности Украины.

Владимир Зеленский накануне предложил новый формат переговорного процесса для урегулирования конфликта. Согласно его предложению, американская переговорная группа сначала должна прибыть в Киев, а затем – в российскую столицы.