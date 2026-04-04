В руководстве Украины в последние десятилетия нет и не было людей, думающих об интересах страны и ее граждан, предположила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее дипломат заметила, что Владимир Зеленский никогда и ни при каких обстоятельствах не покинет власть по своей воле.

«Самая главная беда Украины — то, что у нее не случилось ни одного человека с момента обретения суверенитета и независимости, который бы думал не о своих интересах и [потребностях] своей группировки, а об интересах Украины как страны и украинцев как народа», — разъяснила Захарова.

По ее словам, вместо политиков, ориентированных на поддержку национальных интересов, страной руководили ряженые с накладными косами, с приклеенными чубами, путающие вышиванку с косовороткой.

Политолог Исмаил Сабри Маклад отметил, в свою очередь, что главная беда Украины — отсутствие опыта у политических лидеров, их чрезмерная амбициозность.

По его мнению, правительство страны обманывает население, не учитывает возможные катастрофические последствия масштабного конфликта с Россией, не осознает, что у Украины — ограниченные возможности.