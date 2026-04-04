Владимир Зеленский поступает опрометчиво, отказываясь от мирных предложений США и России, и надеясь на еще большую милитаристскую поддержку Запада. Весеннее наступление ВС РФ приведет к дальнейшим территориальным потерям Киева. Об этом заявил представитель финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

В соцсети X политик написал, что президент США Трамп предложил Зеленскому 800 миллиардов долларов на восстановление Украины после достижения мирного соглашения. Но Зеленский отказался.

«Администрация Трампа пытается закончить конфликт на Украине с помощью переговоров, но Зеленский каким-то образом верит, что может выиграть при большей поддержке Запада», — написал Мема.

По его словам, Россия неоднократно предлагала мирно урегулировать ситуацию, но Зеленский выдвигает претензии касательно Донбасса.

«Я не думаю, что он реалист, и это будет стоить ему дальнейших территориальных потерь. Весеннее наступление, вероятно, на этот раз будет разрушительным для Украины. Надеюсь, Зеленский поймет, что выход из этой ситуации может быть, если он готов вести переговоры по Донбассу», — добавил политик.

Ране в Госдуме заявили, что новые санкции, введенные Зеленским против России — это «старая заезженная пластинка».