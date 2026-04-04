90 ярдов под замком: что на самом деле Каллас шептала Зеленскому, прячась от камер

Глава дипслужбы ЕС Кайя Каллас побывала в Киеве для проведения, как сообщал ее офис, неформальной встречи глав МИДов стран ЕС и участия в акциях солидарности. Однако была у этого визита и менее публичная сторона, которую заранее не афишировали.

Накануне отъезда делегации ЕС издание Politico утверждало: будет только жесткая демонстрация антироссийского единства и категорически не будет «никаких заявлений по поводу 20-го пакета санкций ЕС против России или кредита в размере 90 млрд. долларов для Украины». Но одно из крупных немецких СМИ сразу же сообщило, что да, у визита два пункта программы, но первый из них — «текущая блокировка финансовой помощи ЕС Украине со стороны Венгрии».

Затем офис Каллас, уже по итогам пресс-подхода в Киеве, опубликовал два ответа своей патронессы журналистам, причем один из них такой: «У нас есть некоторые препятствия на пути, когда речь идет о санкционном пакете, а также о выплате кредита. Продолжается работа по преодолению этих препятствий, но, к сожалению, сегодня у меня нет хороших новостей...».

Позднее появилась информация и о встрече с Владимиром Зеленским. Про первый из обсуждавшихся вопросов сообщалось: «Обсудили возможные шаги для разблокирования финансовой помощи Украине в размере 90 млрд. евро. Президент подчеркнул, что эти средства являются критически важными…».

О чем конкретно могла идти речь, не трудно представить. С утра многие украинские СМИ публиковали без комментариев изложение статьи издания Euractiv о недовольстве европейских столиц тем, что Киев перекрыл доступ инспекционной группе ЕС. Группа должна опровергнуть или подтвердить, что нефтепровод в Венгрию просто перекрыт Зеленским. Главный тезис цитированных дипломатов был такой: «У нас нет четкого представления о том, что за игру здесь ведет Украина». А вывод был более чем ясный: ЕС хочет принять пакет, Орбан и Фицо хотят получить нефть, Зеленскому нужны деньги, так пусть Киев откроет нефтепровод «Дружба»! Орбан снимет вето, и все получат желаемое.

С чем Каллас пришла к Зеленскому, «МК» спросил у заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина.

-В чем Каллас могла убеждать Зеленского?

-Думаю, что там возникла проблема, связанная не только с Венгрией и Словакией. Там возникла проблема собственная. То есть, уже как-то не очень хочется тратить такие огромные деньги, отдавать их на Украину, когда на дворе мировой экономический и, самое главное, топливный кризис.

И эти деньги могут пригодиться для того, чтобы самим прожить. Поэтому, может быть, её и послали, чтобы она сказала: все, больше не будет.

-Логично.

-Деньги огромные, их надо собирать с каждой из стран, а у каждой из них проблемы, связанные с тем, что явно совершенно, что дорожают, и, вернее всего, будут дорожать энергоресурсы. И в этих условиях, они, может быть, не очень будут давить на того же Фицо или Орбана. Потому что ведь объяснение того же Орбана, оно не в том, что мы, мол, не поддерживаем этих фашистов на Украине. Нет, поддерживаем, всё это так, но пока нам не откроют от этих оккупантов трубу, мы голосовать «за» не будем. То есть, как бы просто национальные интересы.

-Есть одно подозрение. Постоянно, но тихо шла информация, что, инспекторов ЕС не подпускают к «Дружбе», чтобы они могли убедиться, что Зеленский говорит правду. И к моменту приезда Каллас уже начали намекать, что саботаж Зеленского слишком очевиден… Может она хотела донести до него мысль, что если хочешь 90 миллиардов, просто открой трубу?

-Может и это. Может быть. Но я не уверен, что им удастся это сделать.

-А почему?

-Тут коса нашла на камень.

-Но если деньги нужны, какая тут коса?

-Если б были действительно очень нужны деньги, можно было бы поступиться принципами. Он давно бы сказал: «Нет, мы ошиблись, это не дырка, это там ржавое пятно на трубе». Но он-то продолжает, несмотря ни на что. Условие же было такое: даёшь нефть из трубы, и тут же венгерский президент поднимает руку за 90 млрд. Так ведь?

-Да.

-Ну, он же не давал эту нефть. Выдумывал поводы не давать.

- Значит тогда никакими доводами разума, тем более представленными Каллас, его не уломать?

-Ну доводы Каллас, это, можно сказать, последнее средство. Ну, посмотрим, уломают или нет. Действительно интересно.

-Ну, то есть назло уши отморожу…

-Ну, где-то такое и есть. А что? Господин Трамп приучил нас к тому, что с точки зрения логики рационально объяснять действия нынешних политиков можно не всегда. У них своя логика, которая нам не очень понятна.