Эрдоган сделал важное предупреждение Зеленскому

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, которые прошли в Стамбуле в субботу, 4 апреля, напомнил ему о важности безопасного судоходства в акватории Черного моря. Об этом сообщается на сайте канцелярии турецкого лидера.

«В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что Турция будет и впредь поддерживать переговоры между Украиной и Россией, поскольку наш регион нуждается в большем мире и стабильности», — говорится в сообщении.

Эрдоган также заявил, что Турция «придает большое значение безопасности судоходства в Черном море и считает важным обеспечение надежности энергоснабжения».

Турецкий лидер добавил, что Анкара хочет нарастить масштабы взаимной торговли с Киевом, а также похвалил Зеленского за развитие отношений с государствами Персидского залива.

Ранее в телефонном разговоре с генсеком НАТО Марком Рютте турецкий лидер заявил, что ситуация вокруг Ирана зашла в геостратегический тупик.