В США задержали родственниц убитого в Иране генерала

В Соединенных Штатах Америки были арестованы племянница и внучатая племянница генерала Касема Сулеймани, некогда высокопоставленного иранского военного деятеля, погибшего в результате американской атаки в 2020 году. Вслед за задержанием был аннулирован их статус законного проживания на территории США.

По информации, предоставленной Государственным департаментом, федеральные службы арестовали родственниц генерала, командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции. В официальном заявлении отмечается, что государственным секретарем Марко Рубио было принято решение об отмене их статуса постоянных резидентов, после чего последовало задержание.

Одна из задержанных, племянница генерала, проживавшая в Лос-Анджелесе, согласно документу, демонстрировала в сети и публичном пространстве активную поддержку Ирана, а также одобряла действия, направленные против американских военнослужащих и объектов на Ближнем Востоке. Обе женщины в настоящее время находятся под стражей.

Это не первый случай, когда американские власти предпринимают подобные шаги в отношении близких лиц иранских деятелей. Ранее был аннулирован вид на жительство и запрещен въезд в страну дочери влиятельного иранского чиновника Али Лариджани и ее супруга.

Напомним, гибель Касема Сулеймани произошла 3 января 2020 года в результате ракетного удара, нанесенного американскими военными в окрестностях аэропорта Багдада. В ответ Тегеран осуществил ракетную атаку на два иракских объекта, используемых вооруженными силами США.