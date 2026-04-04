На Западе раскрыли, чем опасны планы Трампа по замене нефти
Реализация плана президента США Дональда Трампа по замене арабской нефти на американскую представляет опасность в первую очередь для Соединенных Штатов, пишет Politico со ссылкой на источники.
Накануне американский лидер заявил, что те страны, которым не хватает нефти, могут закупать ее у США.
Источник заметил, что диверсификация поставок, смена поставщиков возможна, вместе с тем, рост экспорта и, как следствие, повышение цен на внутреннем рынке, вызовет негодование у американцев.
«Если мы будем экспортировать бензин во время сезона ураганов, а люди будут платить по $5 за галлон, как вы думаете, они это потерпят? Вряд ли», — пояснил аналитик компании Gulf Oil Том Клоз.
В консалтинговой компании Lipow Oil Associates констатировали, что у США — значительные запасы, есть свои добывающие площадки, есть налаженная система поставок и переработки. Тем не менее, держава не сможет обеспечить топливом всю планету.
В частности, крупные американские конгломераты за 3-6 месяцев смогут нарастить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки, при том, что через Ормузский пролив проходило до 10 млн баррелей.