Бывший премьер Украины выступил с обвинением в адрес Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский не бережет народ своей страны, несмотря на демографический кризис. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, передает РИА Новости.

По словам Азарова, когда Украина в ходе конфликта теряла оружие, его снова поставляли в огромных количествах.

«А вот людей-то так не накуешь, как можно наковать железо. Чтобы человеку вырасти понадобится минимум 20 лет. Тем более при таком демографическом кризисе, который сейчас наблюдается на Украине. Вероятно, Зеленскому это невдомек», — подчеркнул политик.

Ранее Азаров заявил, что договариваться о постконфликтном устройстве мира должны государства, имеющие большой политический, экономический и военный вес.