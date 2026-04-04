Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо резко раскритиковал ограничения для мужчин в Германии, обвинив власти в милитаризации и опасных тенденциях.

Филиппо заявил, что Германия все глубже погружается в «военное безумие», комментируя ужесточение правил выезда для мужчин призывного возраста. Политик выразил мнение, что перевооружение Германии всегда плохо заканчивалось, передает РИА «Новости».

Ранее власти Германии запретили немецким мужчинам призывного возраста покидать страну без одобрения Бундесвера.