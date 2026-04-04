Эрдоган сделал заявление о конфликте в Иране

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонную разговор с генсеком НАТО Марко Рютте. Турецкий лидер предупредил, что конфликт в Иране ведет к геостратегическому тупику, передает РИА Новости.

В субботу политики обсудили региональные и глобальные вопросы, а также затрагивающие НАТО проблемы.

«Президент Эрдоган отметил, что процесс, начавшийся с вмешательства в Иране, привел к геостратегическому тупику, и международное сообщество должно активизировать свои усилия, чтобы положить конец этой войне», — сообщила канцелярия турецкого лидера.

Эрдоган отметил, что силы НАТО поддержали воздушную оборону Турции. Эта солидарность «продемонстрировала сдерживающую силу альянса».

Турецкий президент напомнил, что этим летом саммит НАТО пройдет в Анкаре. Он ждет решений, которые помогут военному блоку выстоять «перед лицом будущих испытаний».

Эрдоган добавил, что Турция продолжает работать во имя мирного урегулирования украинского конфликта.