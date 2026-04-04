В столице страны ЕС прошел митинг против антироссийских санкций

В Вене состоялся митинг за нейтралитет и против антироссийских санкций, его посетили несколько сотен человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Организатор акции Мартин Руттер, выступая перед митингующими, подчеркнул, что власти заставляют народ «платить за какие-то войны, которые не касаются Австрии», а также подрывают нейтральный статус страны.

«Мы должны за все это платить. И мы говорим: нет, мы с этим не согласны. Долой это правительство, нужны новые выборы, и нейтралитет наконец должен соблюдаться», — отметил Руттер.

Ранее Австрия отклонила запросы США на проведение военных полетов в рамках операции в Иране, чем вызвала гнев американского лидера Дональда Трампа.