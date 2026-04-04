Решение главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о перевооружении Евросоюза (ЕС) обернется ужасными последствиями в случае, если Россия на него ответит. Об этом в соцсети X написал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Милитаризация Европы — это не решение продолжающегося конфликта на Украине. Россия не представляет угрозы для Европы, она хочет возобновить диалог. Но если так будет продолжаться и дальше, нам придется винить самих себя в том, что мы стали угрозой для России», — говорится в материале.

Мема отметил, что дипломатия остается основным инструментом, который позволяет избежать катастрофической политики лидеров Европы. Политик не исключил, что ЕС в скором будущем может стать более враждебным по отношению к России, чем НАТО.

Ранее Армандо Мема заявил, что финские власти должны потребовать от Владимира Зеленского прекратить запускать беспилотники через территорию страны для ударов по России.