Трамп обнаружил "очень интересную ошибку" в газете New York Times

Президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал НАТО, назвав альянс «партнером» в кавычках. Об этом он написал в соцсети Truth Social, комментируя грубую ошибку в газете New York Times (NYT).

Трамп написал, что тиражи «Нью-Йорк таймс» давно упали, издание морально обанкротилось и не вызывает доверия из-за постоянных «фейковых новостных атак на вашего любимого президента». Теперь газета начала делать и грубые ошибки.

«Нью-Йорк таймс» назвала нашего сильно ослабленного и крайне ненадежного «партнера» НАТО Организацией Североамериканского договора. Правильное название — Организация Североатлантического договора — очень интересная ошибка!» — написал Трамп.

Он добавил, что «стандарты найма работников и образования журналистов в NYT сильно упали».

«Верните "ВСЕ НОВОСТИ, КОТОРЫЕ ДОСТОЙНЫ ПЕЧАТИ” и сделайте Америку снова великой!» — призвал президент.

Ранее New York Times расшифровала аббревиатуру НАТО как «Организацию Североамериканского договора» (North American Treaty Organization). После этого коллеги из других американских изданий раскритиковали NYT за низкий редакционный уровень.