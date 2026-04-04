"Не знает, что делать": шаг Трампа против Ирана шокировал Запад

Обращение главы Белого дома Дональда Трампа к нации о конфликте на Ближнем Востоке показало, что ситуация вокруг Ирана, как делает вывод Spiegel, выходит из-под контроля.

В публикации говорится, что «наблюдали полную противоположность "ситуации под контролем"». Трамп был похож на «человека, который ввязался в авантюру, конца которой не видит».

Реальность, по мнению авторов материала такова: Вашингтон не сменил власть в Иране, не заставил эту страну капитулировать и не смог «принудить Тегеран к переговорам». А иранцы, располагая сравнительно небольшими ресурсами, «взяли мировую экономику в заложники». Имеется в виду, что Тегеран установил полный контроль над Ормузским проливом.

«Бесцельной войной американская империя сжигает не только политический капитал, - считают авторы. - Она буквально сжигает свои боеприпасы». Уточняя, что выпущено свыше 850 крылатых ракет Tomahawk, указывается, что на пополнение арсенала уйдут годы. «Война против Ирана - стратегическая катастрофа для США», -сделан вывод в статье.

Ночью в четверг президент США выступил с обращением к нации по теме операции против Ирана. Трамп заявил, что Вашингтон «очень близок» к достижению своих целей, вместе с тем он обещал нанесение мощных ударов в течение 2-3 недель.