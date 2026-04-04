В США раскрыли, с чем столкнутся западные страны при деблокаде Ормуза

Страны, заинтересованные в скорейшем восстановлении судоходства по Ормузскому проливу, столкнутся со значительными трудностями, их усилия не приведут к значительным результатам, пишет обозреватель Джим Танкерсли в статье для The New York Times.

По его мнению, представители государств, настроенных на деблокаду пролива, могут попытаться реализовать один из возможных планов, либо их комбинацию.

Прежде всего, военно-морские флоты могут организовать сопровождение грузовых судов через Ормуз. Минус этого плана заключается в его высокой стоимости, а также в том, что нереально защитить как танкеры, так и конвой от атак дронов.

Попытки разминирования пролива не принесут большой пользы в связи с тем, что схема постановок не известна, нет гарантий того, что тральщики принесут реальную пользу.

Разведка США раскрыла прогноз об открытии Ормузского пролива

Воздушное прикрытие, пояснил обозреватель, также обойдется очень дорого и не обеспечит защиту от мин, БЭКов, дронов.

Автор статьи констатировал, что относительно реальным является только план, предполагающий завершение конфликта дипломатическим путем.

Ранее сообщалось, что Европа собирает коалицию стран, желающих добиться возобновления прохода судов через Ормуз.

Первоначально, в группе насчитывалось государств (Британия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды и Япония), затем их число выросло до 22. В апреле список увеличился почти вдвое — до 40.

В коалицию вошли страны Европы, Ближнего Востока, Азии, а также Канада и Австралия.