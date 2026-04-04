Раскрыто, чем супруг королевы Елизаветы II расстроил ее перед смертью

Новая книга британского историка Хьюго Уикерза «Королева Елизавета II», отрывки из которой приводит журнал People, раскрывает неизвестные ранее подробности последних лет жизни супруга монархини — принца Филиппа, герцога Эдинбургского.

Согласно этим данным, королева до самой смерти надеялась на чудо, но так и не успела попрощаться с мужем, который скончался в 2021 году в возрасте 99 лет. Историк утверждает, что Елизавета II была глубоко расстроена тем, что он «ушел, не попрощавшись».

Как пишет Уикерз, в 2013 году у герцога Эдинбургского диагностировали неоперабельный рак поджелудочной железы — диагноз, который фактически был приговором. Несмотря на это, принц Филипп, известный своим волевым характером, не желал превращать свою жизнь в череду больничных палат. После последнего публичного выступления в 2017 году Елизавета II, осознавая тяжесть его состояния, приняла мудрое решение: она позволила мужу «поступать так, как ему заблагорассудится». Лучше всего герцог чувствовал себя в уединенном фермерском коттедже в поместье Сандрингем в Норфолке, вдали от шумного двора и назойливых камер. Время от времени королева приезжала туда на выходные, чтобы разделить с ним тишину и покой.

С началом пандемии коронавируса в 2020 году ситуация изменилась. Елизавета II, заботясь о безопасности мужа, который входил в группу наивысшего риска, перебралась в Виндзорский замок и настояла на том, чтобы принц Филипп присоединился к ней. Пара жила в изоляции, занимая всего четыре комнаты огромного замка, а присматривал за ними штат прислуги из 22 человек. То Рождество королевская чета праздновала отдельно от остальных членов семьи, что было необычным отступлением от традиций. Примечательно, что во время своего ежегодного рождественского обращения к нации королева разместила на своем столе только одну семейную фотографию: снимок принца Филиппа в простой овальной рамке, тем самым публично продемонстрировав, кто был главным человеком в ее жизни.

В 2021 году здоровье герцога резко ухудшилось. Он часто попадал в больницу, а в марте чуть не скончался прямо во время сложной операции на сердце. Окружающие также отмечали прогрессирующее ухудшение его кратковременной памяти. Сам принц Филипп, по словам историка, не хотел доживать до своего 100-летия, поскольку ненавидел суету и публичное внимание, которое неизбежно сопровождает подобные юбилеи. Последняя ночь его жизни оказалась очень характерной для этого своенравного и живого до последнего человека.

Уикерз пишет, что герцог «ускользнул» от медсестер, которые присматривали за ним, и «прошаркал по коридору», чтобы выпить пива в Дубовой комнате — своем любимом уголке замка. На следующее утро он встал, принял ванну, пожаловался на плохое самочувствие и затем «тихо ушел». Королева в тот момент не находилась рядом, и эта внезапность, отсутствие последнего разговора и возможности проститься стали для нее тяжелым ударом. По словам автора книги, Елизавета II, привыкшая все контролировать, так и не смогла смириться с тем, что самый близкий человек покинул ее без финального «прощай», оставив в ее сердце незаживающую рану потери.