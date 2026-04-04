Газета New York Times угодила в скандал из-за ошибки в слове «НАТО»
Американская газета New York Times оскандалилась, допустив грубую ошибку в статье, посвященной будущей судьбе НАТО. Об этом сообщает Fox News.
В пятницу New York Times решила прокомментировать угрозы Трампа о выходе США из НАТО. Газета опубликовала статью с заголовком «Организация Североамериканского договора без Америки?»(A North American Treaty Organization Without America?)
Первым обратил внимание на ошибку редактор Politico Саша Иссенберг.
«Знает ли New York Times, что означает аббревиатура НАТО?» — написал он в соцсети X.
Вопиющая ошибка моментально стала вирусной в соцсетях представителей СМИ.
«О нееееет», — отреагировал корреспондент U.S. News & World Report Оливер Нокс.
«Просто стыдно за редакционный уровень», — написал штатный журналист National Review Джефф Блехар.
Представитель The New York Times сообщил Fox News, что исправление будет опубликовано в печатном выпуске газеты в субботу.
«В заголовке пятничной статьи, посвященной угрозам президента Трампа выйти из НАТО, искажено полное название организации. Это организация Североатлантического договора, а не Североамериканского», — говорится в заявлении.