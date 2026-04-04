Газета New York Times угодила в скандал из-за ошибки в слове «НАТО»

Американская газета New York Times оскандалилась, допустив грубую ошибку в статье, посвященной будущей судьбе НАТО. Об этом сообщает Fox News.

В пятницу New York Times решила прокомментировать угрозы Трампа о выходе США из НАТО. Газета опубликовала статью с заголовком «Организация Североамериканского договора без Америки?»(A North American Treaty Organization Without America?)

Первым обратил внимание на ошибку редактор Politico Саша Иссенберг.

«Знает ли New York Times, что означает аббревиатура НАТО?» — написал он в соцсети X.

Вопиющая ошибка моментально стала вирусной в соцсетях представителей СМИ.

«О нееееет», — отреагировал корреспондент U.S. News & World Report Оливер Нокс.

«Просто стыдно за редакционный уровень», — написал штатный журналист National Review Джефф Блехар.

Представитель The New York Times сообщил Fox News, что исправление будет опубликовано в печатном выпуске газеты в субботу.