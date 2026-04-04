США предупредили о катастрофе

США ждет катастрофа в случае начала наземной операции в Иране. Об этом предупредил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в социальной сети X.

«Надеюсь, это заставит Пентагон увидеть и осознать катастрофу, которая нас ждет, если мы попытаемся провести какую-либо наземную операцию в Иране», — подчеркнул Дэвис.

Таким образом он прокомментировал новость о самолетах США, сбитых Ираном.

В Бельгии раскрыли, на какие меры в отношении НАТО пойдет Трамп

Ранее США организовали спецоперацию по спасению летчиков из сбитого истребителя F-15E в Иране. Для их поиска и эвакуации были отправлены вертолет HH-60G Pave Hawk и самолет HC-130J Combat King II, а прикрытием занимались истребители F-35A, которые летели при поддержке разведывательных беспилотников MQ-9A. Как оказалось, ВВС США также решили прибегнуть к воздушной высадке спецназа. Бойцы вступили в бой с частями сухопутных войск Корпуса стражей исламской революции (КСИР).