В Иране пообещали США позорное поражение в случае проведения наземной операции

США ждет позорное поражение в том случае, если они решат провести наземную операцию на территории Ирана. Соответствующее предупреждение содержится в специальном заявлении генерального штаба вооруженных сил Исламской Республики, выдержки из которого приводит ТАСС.

В Иране пообещали США позорное поражение в одном случае
© Global Look Press

«Любую агрессию, наземные операции и проникновение врага в какую-либо часть Ирана постигнет решительное и позорное поражение», — говорится в заявлении. Там отмечается, что дать отпор противнику готовы иранские вооруженные силы и мобилизованное ополчение страны.

Ранее американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что США ждет катастрофа в случае начала наземной операции в Иране.