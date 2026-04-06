В Иране пообещали США позорное поражение в одном случае

США ждет позорное поражение в том случае, если они решат провести наземную операцию на территории Ирана. Соответствующее предупреждение содержится в специальном заявлении генерального штаба вооруженных сил Исламской Республики, выдержки из которого приводит ТАСС.

«Любую агрессию, наземные операции и проникновение врага в какую-либо часть Ирана постигнет решительное и позорное поражение», — говорится в заявлении. Там отмечается, что дать отпор противнику готовы иранские вооруженные силы и мобилизованное ополчение страны.

Ранее американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что США ждет катастрофа в случае начала наземной операции в Иране.