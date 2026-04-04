В Британии сделали неожиданное заявление о войне в Иране

Общественное мнение в США повернется в сторону переговоров с Тегераном, если иранское телевидение покажет кадры со со взятым в плен летчиком, пишет британская газета The Daily Telegraph.

Комплексы ПВО Ирана 3 апреля сбили американский военный самолет. Один пилот был спасен сразу после катастрофы, поиски второго летчика ведутся. Предположительно, его взяли в плен иранские военные.

По данным газеты, дальнейшие события могут развиваться в рамках трех сценариев. Если спецназу США удастся найти и вызволить второго пилота, то президент США Дональд Трамп с высокой долей вероятности продолжит операцию против Исламской Республики.

В том случае, если летчик попал в плен и при этом остался в живых, его будут использовать в иранской пропаганде, пояснили журналисты. Кадры официальных каналов повернут общественное мнение в сторону переговоров, избиратели начнут оказывать давление на главу США, требовать завершить конфликт.

Провал спасательной операции, гибель летчика приведут к волне негатива СМИ, к требованиям провести карательную акцию против КСИР и руководства республики, заявили авторы статьи.

Ранее кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников сообщил, что пленных военнослужащих США могут использовать в Иране для различных акций. Он добавил, что американцы будут вынуждены выступать по телевидению, рассказывать о своих «преступных замыслах».