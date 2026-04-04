В США увидели сигнал Европе в заявлении Трампа о НАТО

Заявление президента США Дональда Трампа о возможном выходе Штатов из НАТО стало сигналом Европе. Об этом пишет издание The American Conservative (TAC).

В материале говорится, что ярость главы Белого дома вызвал отказ союзников по НАТО присоединиться к операции США и Израиля против Ирана.

«Послание из Вашингтона предельно ясно: трансатлантический альянс зависит от готовности Европы подчинить свои национальные интересы требованиям США, которые, как многие утверждают, сами действуют в интересах иностранного государства — Израиля», — пишут авторы.

Издание добавляет, что Трамп требует абсолютной лояльности — причем не к альянсу, а к самому себе.

Трамп столкнулся с неожиданной проблемой из-за НАТО

Ранее посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук позитивно восприняла желание Дональда Трампа вывести США из военного блока. Посол увидела в подобном развитии событий возможность для Киева «проскользнуть в альянс».