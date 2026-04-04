Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Стамбул, где проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров «Европейской правде».

«Президент прибыл в Стамбул для переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом», – заявил Никифоров.

Накануне президент Турции провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе телефонного общения с президентом Турции Эрдоганом Владимир Путин отметил его постоянную готовность поддерживать усилия по организации переговоров по ситуации в Украине.

Сам же Эрдоган подчеркнул важность прекращения агрессивных действий Израиля на Ближнем Востоке и выразил обеспокоенность по поводу попыток подрыва статуса Иерусалима. Кроме того, турецкий лидер отметил, что Анкара не одобряет атаки на Иран.