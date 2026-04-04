Президент США Дональд Трамп действительно может выполнить свои угрозы в отношении Европы и НАТО, предположил министр обороны Бельгии Тео Франкен. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в 2015-2025 годах американский политик и бизнесмен нередко негативно высказывался о Североатлантическом альянсе.

В 2026 году США, не уведомив союзников, ввязались в затяжную масштабную кампанию в Иране. В Вашингтоне рассчитывали на быструю победу, но Исламская Республика оказала ожесточенное сопротивление, нанесла удары по американским базам на Ближнем Востоке.

Трамп обратился за помощью к партнерам по НАТО, но Мадрид, Рим, Париж и другие столицы отказались предоставить базы, послать военные корабли для снятия блокады с Ормуза, позволили себе резкие высказывания в адрес США.

На фоне истории с Ираном, американский лидер раскритиковал альянс, пообещал, что США выйдут из блока, выведут войска из Европы.

«Даже без формального выхода [из альянса] Трамп может закрыть американские базы в Европе, вывести американские войска и сократить обмен военной разведывательной информацией и другую критически важную помощь европейским союзникам», — разъяснил Франкен.

По его словам, выход США из блока станет сильным ударом по мощи НАТО в Европе. Он добавил, что европейцы не смогут заполнить вакуум в этом случае.

Министр констатировал, что после такого шага Вашингтона, в Москве, Тегеране и Пекине откроют шампанское.