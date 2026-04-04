В МАГАТЭ отреагировали на инцидент вблизи АЭС "Бушер"

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что «глубоко обеспокоен» из-за обстрела территории вблизи иранской АЭС «Бушер». Об этом МАГАТЭ сообщила в соцсети X.

В сообщении сказано, что Иран проинформировал МАГАТЭ о снаряде, упавшем сегодня утром недалеко от территории АЭС «Бушер». Это стало «четвертым подобным инцидентом за последние недели». Иран также сообщил, что один из сотрудников физической защиты объекта был убит осколком снаряда, а здание объекта пострадало от ударных волн и осколков.

О повышении уровня радиации не сообщалось.

«Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выражает глубокую обеспокоенность из-за сообщения об инциденте и заявляет, что площадки АЭС или близлежащие территории никогда не должны подвергаться нападениям», — сказано в заявлении.

Гросси призвал к «максимальной военной сдержанности во избежание риска ядерной аварии» и вновь подчеркнул важность ядерной безопасности и защищенности во время конфликта.